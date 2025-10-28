"Fue una colaboración para entregar un bulto": La versión del panadero que dio información clave para encontrar a Krishna

28 oct. 2025 - 18:22 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes habló la defensa de José Montecinos, hombre de 45 años dedicado al rubro de la panadería que fue formalizado esta jornada como parte de los cinco detenidos por el secuestro y asesinato de Krishna Aguilera.

La joven se encontraba desaparecida desde el 4 de octubre, y su cuerpo fue hallado en un cerro de Calera de Tango gracias a los datos entregados por el panadero, quien dio el punto exacto de donde se encontraban los restos de la mujer.

¿Qué dijo la defensa de Montecinos?

Esteban Cofré, defensor local jefe de San Bernardo y quien representa a Montecinos, declaró que su representado fue formalizado por el delito de “secuestro con homicidio y también por una inhumación ilegal”.

“A él se le toma una declaración en su calidad de imputado, él renuncia a su derecho de guardar silencio, y establece el lugar preciso en que se habría enterrado a la víctima”, detalló.

“Creemos que este dato es primordial para este hallazgo, para que, finalmente, la Fiscalía pudiese encontrar este cuerpo (...). Creemos que, pese a todos los esfuerzos que estaba haciendo la Fiscalía en encontrar el cuerpo con equipos especializados, finalmente este dato es el dato que logra dar con el paradero”, remarcó.

Según la defensa, la conexión de Montecinos con Juan Beltrán se habría limitado a una similitud en la localización de domicilio, descartando así que se tratase de un “soldado”: “Él vive en San Bernardo, en sectores donde se domicilia Juan Beltrán, pero su conocimiento con él es solamente de índole doméstico”.

¿Cuál fue su participación en el crimen de Krishna?

Respecto al nivel de participación de Montecinos, su defensor indicó: “Su única declaración da cuenta de una participación en la inhumación del cuerpo. No hay ninguna participación de él en la parte del secuestro con el homicidio”. Además, aseguró que no recibió un pago por el trabajo.

“Fue una colaboración para entregar lo que él dice, un bulto, que después, finalmente, por la dinámica y por el conocimiento que él tuvo desde la prensa, estimó que era el cuerpo, que él podía trasladar un cuerpo”, explicó.

El traslado del cuerpo

Precisamente, según los hechos, el traslado del cuerpo de Krishna habría iniciado en San Bernardo hasta ser llevado al sector de Catemito, donde fue encontrado el cuerpo.

“Se encuentran en una intersección de la comuna de San Bernardo, muy cercano al domicilio de Juan Beltrán, y desde ahí se traslada al sector de Catemito, donde finalmente, durante la madrugada, efectivamente, ocurrió el hecho”, concluyó.

De acuerdo con la defensa de Montecinos, con la colaboración de su representado busca recibir una rebaja en la pena que eventualmente sea impuesta durante el juicio oral.