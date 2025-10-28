PDI investiga hallazgo de feto en baños públicos del terminal de buses de Iquique

28 oct. 2025 - 16:04 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes fue hallado un feto en los baños públicos del Terminal de Buses Rodoviario de Iquique, en la región de Tarapacá, hasta donde llegó personal de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar diligencias.

La Fiscalía de flagrancia instruyó que el trabajo investigativo quedara en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI de Iquique, para determinar las circunstancias en que el feto llegó a los baños.

¿Qué se sabe del hallazgo del feto en el terminal de buses?

El jefe de la Brigada de Homicidios, subprefecto Marcelo Pérez Morales, informó que “detectives de esta brigada de Homicidios, por instrucción de la Fiscalía de flagrancia, concurren hasta el terminal de buses a fin de efectuar el trabajo de sitio de suceso y el examen médico criminalístico a un feto de 24 a 26 semanas aproximadamente de gestación, el cual fue encontrado en los baños públicos de dicho terminal”.

El hallazgo motivó un despliegue policial en el recinto, donde los peritos realizaron labores de análisis y levantamiento de evidencia para establecer las circunstancias del hecho.

Investigación tras hallazgo de feto

La PDI mantiene diversas diligencias destinadas a obtener información relevante, incluyendo la revisión de los registros de vigilancia del terminal y la toma de declaraciones a personas que pudieran aportar antecedentes.

“Se trabaja en el levantamiento y estudio de cámaras de seguridad y la ubicación de posibles testigos del hecho, diligencias que son hasta este momento materia de investigación por parte de esta institución”, expuso el subprefecto Pérez.