Declaran culpable a acusado de homicidio de joven malabarista Rennatta Rozas y recalifican delito de femicidio

27 oct. 2025 - 17:15 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada de este lunes, el Tribunal Oral de Concepción declaró culpable a Diego Anticán como autor del homicidio de Rennatta Rozas, malabarista de 20 años cuyos restos fueron encontrados a fines de mayo de 2023 en la localidad de Lirquén, región del Biobío, tras permanecer varias semanas desaparecida.

Recalifican delito de femicidio

Sin embargo, el tribunal recalificó el delito, pasando de femicidio simple a un homicidio simple, debido a que la Fiscalía no logró acreditar que las razones de género fueran las que motivaron el actuar de Anticán.

A raíz de este cambio, el fiscal Andrés Barahona solicitó que se imponga una pena de 20 años de cárcel para el hombre, en lugar del presidio perpetuo calificado que iba a pedir en caso de que se determinara que se trataba de un femicidio.

El homicidio de la joven malabarista

Fue en la tarde del 6 de mayo del 2023 cuando la joven malabarista salió de su casa. Desde entonces nunca más se le volvió a ver.

Al día siguiente, su familia interpuso una denuncia por presunta desgracia, iniciándose una desesperada búsqueda para dar con su paradero.

El 25 de mayo, casi tres semanas después de su desaparición, se encontró su cuerpo en el mirador del sector de Lirquén, a un costado de la Ruta 150, en dirección a Tomé.

Una vez que se confirmó que se trataba de Rennatta, la investigación liderada por el fiscal Andrés Barahona se focalizó en establecer si hubo intervención de terceros o no en su muerte, dando como resultado la detención de Diego Anticán un año después.

