Último detenido por asesinato de Krishna Aguilera seguirá en prisión: Fiscal asegura que crimen fue planificado

26 oct. 2025 - 14:35 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo, se realizó la audiencia de control de detención de un hombre de 45 años, quien también estaría vinculado a la desaparición de Krishna Aguilera, joven de 19 años cuyo cuerpo fue encontrado durante la madrugada en el sector Catemito, de la comuna de Calera de Tango, específicamente en una de las laderas del cerro Chena.

El tribunal decidió ampliar la aprehensión hasta el martes, para que el sujeto sea formalizado junto a otras cuatro personas. Desde la Fiscalía entregaron mayores antecedentes respecto al caso de Krishna, donde apuntaron que se trata de "un crimen que fue planificado".

¿Qué dijo la Fiscalía por la hipótesis de crimen planificado contra Krishna?

El fiscal Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, partió diciendo que el lugar donde se encontró el cuerpo de la joven "estaba preparado para esos fines".

Respecto a la investigación del caso, el persecutor volvió a recalcar que "la hipótesis en este caso es un secuestro con homicidio. Un secuestro con homicidio que fue planificado previamente".

"Esto no fue una situación azarosa, esto no fue un crimen pasional, esto no fue circunstancial ni un accidente. Esto fue un crimen que venía siendo planificado desde hace algún tiempo por Juan Beltrán y su círculo maestro", comentó el fiscal Pastén.

El persecutor señaló que todas las personas que han sido detenidas por la desaparición de Krishna Aguilera "están asociadas a él (Juan Beltrán) por tráfico de drogas y realizaban trabajos esporádicos para él de distinta naturaleza, desde trabajos de venta de drogas en algunos casos hasta de albañilería".

Por último, y sin ahondar en los detalles, los que serán entregados en la audiencia de este martes, el persecutor aseveró: "El estado del cuerpo da cuenta de que esto no fue una muerte accidental".

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

Todo sobre Policial