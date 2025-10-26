Hermana de Krishna Aguilera tras hallazgo del cuerpo de la joven: "Todo lo que dije salió cierto"

26 oct. 2025 - 11:25 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo, Cristal Aguilera se refirió al hallazgo del cuerpo de su hermana Krishna en una ladera del cerro Chena en Calera de Tango. "Todo lo que dije salió cierto", dijo la joven a las afueras del Servicio Médico Legal (SML) en referencia al destino de su hermana y los involucrados en el crimen.

"Todo lo que dije salió cierto"

"Estoy más tranquila porque llegué a lo que quería, yo sabía que tenía que encontrarla y ustedes han visto, todo lo que dije salió cierto", fueron sus palabras al explicar además que aún no podrá retirar el cuerpo de su hermana porque faltan algunas pericias.

Cristal aseguró que no está conforme con la investigación "porque pasaron muchos días", pese a que ella entregó de forma oportuna todos los antecedentes respecto a la desaparición de su hermana.

"Nunca voy a estar conforme, porque desde el principio yo dije lo que pasaba, lo que sucedía y las personas que estaban involucradas. Así que esperaron muchos días, pero gracias a Dios se llegó a mi hermana, pero todo esto en base a la investigación y a lo que hemos apoyado todos", dijo.

"Se perdieron muchos días porque yo siempre dije quién era el principal sospechoso, el culpable de la desaparición de mi hermana (...) pasaron muchos días y pasó esto, que después de 21 días pude encontrar a mi hermana", lamentó la joven.

"Necesito que no pisen nunca más la calle"

Cristal indicó que no le sorprende que haya nuevos detenidos, ya que el crimen de su hermana "siempre fue planeado", según ella por Juan Beltrán y todas las personas que están privadas de libertad en estos momentos.

Respecto a la pareja de Beltrán y la madre de esta menor de edad, la joven dijo que "están todas metidas en lo mismo, todas trabajaban para él, entonces no me cabe duda que esta señora tuvo harto que ver en esto, que siempre lo dije, que ella y la hija tenían mucho que ver en la desaparición de mi hermana".

"Todo lo que está saliendo a luz es todo lo que yo ya les había dicho, todo lo que yo ya había comentado, entonces no hay nada nuevo. Solamente lo único nuevo es que los tomaron detenidos", añadió.

Por último, Cristal pidió justicia para su hermana: "Necesito que estas personas estén muchos años en la cárcel, que no salgan más y que no les den beneficios (...) porque ustedes saben que estas personas hacen unos años y después con beneficios si vienen para la calle son personas peligrosas. Necesito que no pisen nunca más la calle con ningún beneficio".

Todo sobre Policial