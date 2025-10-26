Joven secuestrado y asesinado en Temuco: Entregan detalles del delito y los imputados quedan con máximas cautelares

26 oct. 2025 - 17:30 hrs.

¿Qué pasó?

El Juzgado de Garantía de Temuco decretó este domingo la prisión preventiva contra un joven de 21 años de edad, identificado con las iniciales B.A.G.A., y la internación provisoria de un menor de edad, ambos imputados por el Ministerio Público como autores del secuestro extorsivo contra José Tomás Tamayo Fuentes, quien era oriundo de Quilicura y habría viajado a la capital de La Araucanía para trabajar como temporero.

Además, el ente persecutor formalizó a los imputados por el delito de microtráfico. Desde la Fiscalía y la Defensoría Penal Pública entregaron mayores antecedentes del hecho, donde se dio a entender que los tres jóvenes se conocían con anterioridad y que habrían tenido objetivos delictuales en la ciudad sureña.

Imputados y la víctima se conocían con anterioridad

El fiscal César Schibar, de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía, partió explicando que "la víctima técnicamente no vivía en el domicilio en el que se encontró sin vida. Respecto al grado de conocimiento, los propios imputados y las defensas lo han manifestado, que se conocían entre ellos. En este caso se trata de personas que tenían un grado de conocimiento".

Respecto a la muerte de José Tamayo, el persecutor explicó que "el informe del SML da cuenta de un cúmulo de circunstancias que tienen que ser desarrolladas. Existen circunstancias como la mala alimentación, la hidratación escasa de la víctima, el maltrato reiterado y constante en este tiempo de privación de libertad".

Sobre la llamada que recibió la madre de Tamayo, a quien se le exigió un monto en dinero, el fiscal Schibar afirmó que fue realizada por "la persona mayor de edad".

Jóvenes habrían viajado a Temuco para dedicarse al microtráfico de sustancias

El defensor penal público Eugenio Sáez, representante del menor de edad, explicó que "la investigación está bajo secreto, pero lo que sí podemos adelantar es que estas personas se conocían, que en algún momento compartieron domicilio, posteriormente esa situación habría cambiado. Tanto los imputados como la víctima se dedicaban al tráfico de estupefacientes, al microtráfico dentro de diferentes arterias de la capital regional".

"Respecto de lo que se señaló sobre la víctima que habría trabajado como temporero, no hay ningún antecedente en la carpeta de investigación fiscal que se haya desempeñado en esas funciones", explicó el abogado sobre el supuesto viaje que realizó José Tamayo para trabajar en Temuco.

Se detalló que todas las personas involucradas en este hecho son originarias de la Región Metropolitana, específicamente de Quilicura.

"No hay antecedentes de que hayan viajado juntos, pero sí que se establecieron en la capital de la región de La Araucanía con miras a dedicarse al microtráfico", concluyó Sáez.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

