Trabajadora de San Antonio gana inédito juicio por acoso laboral: Recibirá 10 millones por ser ridiculizada y víctima de insultos

Una conductora encargada del traslado de pacientes desde la comuna de San Antonio, en la Región de Valparaíso al Hospital del trabajador en Santiago, ganó un inédito juicio contra un compañero de trabajo que la acosó por más de un año.

El Tribunal del Trabajo condenó a la empresa responsable a pagar 10 millones de pesos de indemnización y enviar una carta de disculpas formal a la afectada.

Todo comenzó a fines de marzo de 2023, cuando Paulina Yévenes comenzó a trabajar en la compañía Esachs Transportes S.A. movilizando a pacientes desde la quinta región hasta la Región Metropolitana.

Conductora fue insultada y acosada en mutual

La mujer relata que desde el primer día recibió comentarios como, "a quién vienen a sacar" y que nunca la llamaron por su nombre, sino que se referían a ella como "la tipa" o "la hueona". Sumado a esto, siempre fue insultada con groserías, ridiculizada y acusada falsamente ante el supervisor.

Todo esto por parte de dos compañeros hombres, ambos mayores y que nunca fueron reprendidos por el encargado, al contrario, este último le advirtió que debía respetarlos porque ellos, "tenían más poder".

Tras un poco más de un año, en agosto de 2023, la mujer decidió denunciar y lo hizo al interior de la empresa, sin embargo, solamente se emitió una carta de amonestación a uno de los sujetos. Ante esto, en 2024 se llegó a una mediación, en la que se estableció que debían separarlos en sus respectivas funciones (ya que ambos eran conductores), pero esto tampoco ocurrió, es más, Paulina recuerda que, "juntaban las rutas para que él me llevara pacientes".

Pese a que la Dirección del Trabajo sostuvo que el hombre que la acosaba representaba un, "peligro para todo el equipo", la empresa siguió de brazos cruzados, por lo que en diciembre de 2024, él fue despedido. Pero, a junio de ese mismo año, la mujer ya se había autodespedido porque, "no aguantaba más".

Recién en octubre de este año, el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso ordenó a la empresa Esachs a pagarle la suma de 10 millones de pesos y enviarle una carta de disculpas formal, pero a la fecha, Paulina ya estaba utilizando fármacos para controlar la ansiedad y poder dormir bien.

Finalmente, según señaló el diario Las Últimas Noticias, la empresa asegura que apelará, pese a que el fallo estipula que se acredita la responsabilidad de la compañía por no proteger adecuadamente al trabajador denunciante.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

