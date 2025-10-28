Carabinero dispara a delincuente que conducía auto robado en Renca

28 oct. 2025 - 04:30 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros logró detener a tres hombres que se movilizaban a bordo de un vehículo con encargo vigente por robo con violencia en la comuna de Renca, Región Metropolitana. Durante el procedimiento, policías hicieron uso de su arma de servicio e hirieron a uno de los delincuentes.

Los hechos iniciaron en horas de la madrugada de este martes en la intersección entre Las Margaritas y Apóstol Santiago, cuando los funcionarios se percataron sobre la presencia de un auto que circulaba con sus luces apagadas.

En ese momento, efectivos de la 7° Comisaría de Renca intentaron realizar un control vehicular. No obstante, los antisociales se dieron a la fuga por calle Fresia hacia el sur y se inició así una persecución.

A la altura de calles 11 de septiembre y Estrecho de Magallanes, uno de los ocupantes del automóvil realizó una cantidad indeterminada de disparos contra la patrulla de Carabineros. De esta forma, uno de los policías hizo uso de su arma fiscal e hirió a uno de los delincuentes.

Finalmente, los policías lograron detener a los tres sujetos, los cuales fueron identificados como de nacionalidad venezolana y con situación migratoria irregular en Chile. Además, se confirmó que el vehículo mantenía encargo vigente por robo con violencia.

Al interior del auto Carabineros encontró una pistola, un cartucho sin percutir en la recámara y seis adicionales en el cargador, además de cinco vainillas percutadas.

