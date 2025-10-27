Nuevo choque de furgón escolar en Recoleta: 12 menores resultan con lesiones tras colisión con vehículo

27 oct. 2025 - 16:17 hrs.

¿Qué pasó?

Una colisión entre un vehículo particular y un furgón de escolares se registró la tarde de este lunes en la comuna de Recoleta, en la Región Metropolitana, específicamente en la intersección de Avenida Dorsal con Santa Ana.

¿Qué se informó de la colisión entre un vehículo y un furgón?

Según información preliminar, el furgón iba con 12 niñas en su interior, pertenecientes al Colegio María Teresa Cancino de la comuna antes mencionada.

El teniente de Bomberos Nicolás Tapia explicó a Canal 13 que "fue una colisión menor de dos vehículos particulares, con un furgón escolar con 12 niñas al anterior".

¿Qué se sabe del estado de salud de las escolares?

"Las niñas resultaron con lesiones leves, solo contusiones. Dos fueron trasladas a un centro asistencial por temas protocolares", agregó el teniente Tapia.

Respecto al conductor del otro vehículo, dijo que resultó "solo con contusiones", recalcando que este hecho no dejó a ninguna persona con lesiones de gravedad.

Bomberos, Carabineros y SAMU se encuentran trabajando en el lugar de los hechos.

