Carabineros activa resguardo preventivo previo a funeral de Krishna Aguilera: No será considerado de riesgo

27 oct. 2025 - 15:16 hrs.

¿Qué pasó?

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, informó que el último adiós a Krishna Aguilera, joven madre de 19 años cuyo cuerpo fue encontrado en la comuna de Calera de Tango, no será considerado como funeral de riesgo.

"El país es testigo de que lo ocurrido, más allá de antecedentes específicos de la víctima. Lo cierto es que se trata de un crimen feroz en contra de una joven, razón por la cual hemos decidido no declararlo de riesgo", explicó Durán. De todas formas, Carabineros activará un resguardo preventivo para la ocasión.

¿Cómo es el resguardo preventivo de Carabineros?

El capitán Luis Jara detalló que el resguardo policial se dispondrá en diferentes puntos de la comuna de San Bernardo. "Hay que resguardar el entorno, y el entorno son los vecinos. Esta es la villa El Olivo (lugar en el que se encuentra personal policial). Así se llama esta villa, que es sobre todo de mucho adulto mayor, y también después tenemos la villa Confraternidad. Nosotros vamos a desplegar día y noche servicios preventivos colaborativos", dijo el capitán Jara, según consignó Radio Biobío.

Desde Carabineros indicaron que el resguardo preventivo se activó desde la noche del domingo pasado. "Hoy día va a durar hasta que se indique algo, que nos puedan dar una noticia", explicó el capitán.

El cuerpo de Krishna Aguilera sigue en dependencias del Servicio Médico Legal (SML), donde se le están realizando las pericias correspondientes para determinar su causa de muerte, que está siendo investigada por la Fiscalía como un secuestro con homicidio y cuyo principal sospechoso, Juan Beltrán, está en prisión preventiva.