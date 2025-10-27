La acusan de haber amenazado a Krishna: ¿Quién es "la Rosa" y qué rol cumple en el clan narco liderado por Beltrán?

27 oct. 2025 - 12:27 hrs.

Seis personas se encuentran detenidas por el secuestro con homicidio de Krishna Aguilera, joven madre de 19 años que fue encontrada sin vida el domingo en Calera de Tango tras haber permanecido desaparecida desde el 4 de octubre.

Entre las detenidas aparece el nombre de Rosa, quien sería parte del clan narco que habría cometido el crimen y que es liderado por Juan Beltrán, el principal sospechoso del caso.

¿Quién es "la Rosa" y qué rol tiene en el caso de Krishna?

Rosa es la madre de una adolescente de 17 años que es sindicada como la pareja de Beltrán, por lo tanto, sería la suegra del principal sospechoso del caso.

Desde hace varios días, Cristal, la hermana de Krishna, planteó que Rosa y la adolescente tenían pleno conocimiento del crimen y que lo estaban encubriendo.

"La señora días antes del crimen había amenazado a mi hermana y la C. igual (adolescente de 17 años). Ella decía que su marido, el Beltrán, mataba por ella y mi hermana igual se defendía y se ponía a pelear con ellas. Ahora andan en la población como si nada, no me cabe duda que ellas saben", planteó Cristal la semana pasada.

En la misma línea, el fiscal Marcos Pastén, de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, comentó que todos los imputados operaban junto al "Guatón Beltrán" en el tráfico de drogas y otras labores.

Expareja de Rosa la defiende

El padre de la adolescente detenida y expareja de Rosa conversó en exclusiva con Mucho Gusto y aseguró que ambas no tienen ninguna relación en el asesinato de Krishna. De hecho, planteó que su hija no es la pareja de Beltrán.

"Ya es demasiado, mucho, todos los días 'que la Rosa, que la C.'. Las tienen funadas en todas las redes sociales. Mi hija tiene 17 años, también es vulnerable, entonces hay una serie de cosas que se están atropellando", planteó.

En la misma línea, aseguró que "Rosa, por lo que yo conversé con ella, me dice que no está involucrada con nada de esto. Todo lo que se dice en la tele de que ella es la que le manejaba los puntos de droga y cosas así, no, nada que ver. Desde el momento que nosotros nos separamos hasta ahora, yo tengo una muy buena opinión de ella, y ella es una mujer súper preocupada de los niños, siempre ha trabajado, no se ha involucrado nunca en nada turbio".

"Para nosotros es complicado, más encima que estén culpándola a ella, si prácticamente Rosa las criaba a todas, las salía a buscar para que no anduvieran en la calle, prefería tenerlas en la casa", concluyó.