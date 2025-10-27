"Echó a perder el paseo y la gala de los chiquillos": Investigan a tesorera de 4° medio acusada de quedarse con $5 millones

27 oct. 2025 - 11:04 hrs.

¿Qué pasó?

Una denuncia por el delito de estafa presentó la directiva de un 4° medio de un colegio de la comuna de Los Lagos, en la región de Los Ríos, en contra de la tesorera del curso, quien no estaría respondiendo por una suma cercana a los $4.700.000, correspondientes al total de los ahorros.

La acusada es una mujer de 29 años, apoderada y hermana de uno de los 40 alumnos. A pesar de múltiples intentos de contacto por parte de los apoderados, no ha dado explicaciones claras sobre el destino del dinero, reunido durante años para financiar la gala de graduación, los cuadros de recuerdo y el viaje de despedida.

Desde el Ministerio Público confirmaron a Meganoticias que se ingresó la denuncia hace un par de semanas a la Fiscalía Local de Los Lagos, que instruyó que el caso sea indagado por la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI).

¿Qué dijeron desde la directiva del 4° medio?

Camila, secretaria de la directiva de apoderados, explicó a Meganoticias que la mujer tomó el cargo de tesorera hace dos años, cuando el curso iba en 2° medio. "Ella al principio era muy ordenada, llevaba las cuentas, los registros, pero este año empezó a no llevar los cuadernos y (a decir) que supuestamente había apoderados que debían cuotas. El tema se volvió un caos cuando los apoderados empezaron a reenviar los comprobantes de pago, de transferencias".

En ese contexto, hace una semana se produjo un problema con el pago de los cuadros. "Tenía que transferirse el 50% para poder mandar a hacer el trabajo, eso consistía en $480 mil, pero hizo una transferencia solamente de $100 mil porque según ella no había tenido tiempo para poder ir al banco".

"Empecé a hablarle por WhatsApp, no me respondía, después le hice llamadas. La seguí esperando y después volví a llamar y ya no tenía respuesta", dijo la secretaria, detallando que junto a Héctor, presidente de la directiva, intentaron reunirse varias veces con ella. "'Si tienes algún problema, dinos para poder ver si es que podemos solucionarlo', nosotros le decíamos eso, incluso hasta el profesor le habló, le decía, 'si estás muy atareada, no tienes tiempo, por favor, hace los trámites, transfiere todo y nosotros nos hacemos cargo, porque ya estamos encima'".

"Se burló de su hermano, se burló de 40 familias"

Según Camila, "ella decía 'es que no tengo tiempo' y seguía con lo mismo, entonces después le preguntamos '¿tienes la plata?' Porque no nos decía ni sí ni no, en ningún momento nos dijo, 'oye, sí, tengo la plata' o 'no tengo la plata o ocupé o tengo un poco, o tengo algo'. Tuvimos reunión de apoderados, supuestamente ella iba a asistir, iba a entregar el cargo con los dineros y toda la cosa, porque según ella ya no daba más con tanta calumnia que se estaba hablando en contra de ella y no llegó tampoco".

"Ella tenía lo que era el dinero de las cuotas, el dinero de los beneficios y los dineros de los cuadros. Se burló hasta de su propio hermano. Yo sé que el niño no tiene la culpa de sus actos, ella fue la que se burló de 40 familias, echó a perder el paseo, echó a perder la gala de los chiquillos, echó a perder los recuerdos, que son los cuadros. Estaba todo planificado, el DJ con luces, animación, y ya no vamos a poder seguir adelante con eso porque nos robaron", lamentó.