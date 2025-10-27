Asaltan a cazadores en Ercilla: Les mataron a tres perros, robaron sus vestimentas y los obligaron a correr en ropa interior

27 oct. 2025 - 12:22 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado sábado, dos hombres fueron asaltados violentamente mientras cazaban conejos en la localidad de Pidima, en la comuna de Ercilla, región de La Araucanía. Tres de sus perros fueron asesinados durante el robo.

¿Qué se sabe del asalto a cazadores en Ercilla?

El asalto se produjo a eso de las 11:00 horas en un sector rural, cuando ambos afectados cazaban acompañados de sus ocho mascotas. En ese momento, un hombre armado los amenazó y los obligó a entregar las llaves del vehículo en el que andaban, teléfonos celulares, billeteras y vestimentas, debiendo huir solo en ropa interior.

El comandante Jorge Pohl, de la 6° comisaría de Ercilla, detalló que, de acuerdo al relato de una de las víctimas, "mientras se encontraba de cacería en compañía de un amigo junto a sus ocho perros, fueron abordados por un individuo, quien se encontraba encapuchado. Luego de eso, los obligó a despojarse de sus ropas y pertenencias, para posteriormente obligarlos a correr".

Asaltante sigue prófugo

"Mientras huían, la víctima señala que oyeron como el antisocial disparaba a sus perros", agregó, consignando que a la llegada de Carabineros se comprobó que "tres de los canes se encontraban muertos y dos de ellos gravemente heridos producto de las balas".

"Carabineros brindó rápida asistencia a estos, trasladándolos en medios institucionales hasta la veterinaria ubicada en Ercilla, donde finalmente pudieron recuperarse y ser posteriormente entregados a su propietario", explicó el comandante.

Actualmente, las autoridades se encuentran realizando diligencias para dar con el vehículo y demás pertenencias robadas, así como con el autor del asalto.