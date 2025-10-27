Padre de menor detenida afirma que su hija era amiga de Krishna Aguilera y descarta que sea pareja de Juan Beltrán

27 oct. 2025 - 10:31 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco del secuestro con homicidio de Krishna Aguilera, el matinal Mucho Gusto conversó con el padre de la adolescente de 17 años detenida, quien sería pareja de Juan Beltrán, apuntado como principal responsable del crimen.

Hasta ahora, son seis los detenidos por el asesinato de la joven madre de 19 años, quien fue encontrada sin vida durante la madrugada del domingo en el sector de Catemito, en la comuna de Calera de Tango, Región Metropolitana.

Entre los sospechosos tras las rejas se encuentran Juan Beltrán, su presunta pareja de 17 años, su suegra Rosa y tres hombres más. Mucho Gusto concretó una entrevista telefónica con el padre de la menor de edad, poco antes de que fuera detenida junto a su madre.

¿Qué dijo el padre de la menor de edad, quien sería pareja de Beltrán?

El padre de la adolescente detenida sostuvo que "ya es demasiado, mucho, todos los días 'que la Rosa, que la (su hija)'. La tienen funada en todas las redes sociales. Mi hija tiene 17 años, también es vulnerable, entonces hay una serie de cosas que se están atropellando".

"Ella no es pareja de ese tipo, es una más de las niñas con las que él se relaciona, con las que él sale a discoteques y todo lo que él hace, sus fiestas privadas y todo ese tema que ya todo el mundo sabe. ¿Ahora que la vinculen a ella, que ella es la pareja de él? No. ¿A dónde va a ser pareja? Menos señora, si ella tiene 17 años. Este tipo tampoco es un tipo tonto, sabe que eso es estupro", agregó.

En la misma línea, el hombre afirmó que "todo lo que mi hija me pide yo se lo doy, zapatillas, aros, todo lo que ellos necesiten se los doy, al igual que la mamá. Nosotros no necesitamos de un traficante que le venga a regalar un par de aros a mi hija, no. Eso que sale en la tele que mi hija por un par de aros se tatuó, eso es totalmente falso. Él tiene harta plata para llevarlas a discoteques, salir, drogas. Mi hija, yo creo, que va más por el lado de la droga, porque ella sí tenía un problema de drogas".

Padre de adolescente detenida asegura que su hija y Krishna eran amigas

"Rosa, por lo que yo conversé con ella, me dice que no está involucrada con nada de esto. Todo lo que se dice en la tele de que ella es la que le manejaba los puntos de droga y cosas así, no, nada que ver. Desde el momento que nosotros nos separamos hasta ahora, yo tengo una muy buena opinión de ella, y ella es una mujer súper preocupada de los niños, siempre ha trabajado, no se ha involucrado nunca en nada turbio", sumó.

El padre aseguró que su hija y Krishna "son ultra amigas, bueno, eran amigas, se separaron hace como un mes y medio. Se acusaban mutuamente de muerte, 'que te voy a mandar a pegar', la otra igual (...) ella dormía, comía, se bañaba, todo, en la casa de la mamá de (su hija). Para nosotros es complicado, más encima que estén culpándola a ella, si prácticamente Rosa las criaba a todas, las salía a buscar para que no anduvieran en la calle, prefería tenerlas en la casa. Nosotros podríamos estar con Cristal (hermana de Krishna) ahí apoyando, pero tenemos que estar totalmente en el lado opuesto, porque la culpa a ella (Rosa)".