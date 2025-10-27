Halloween con lluvia en Santiago: Centro meteorológico noruego pronostica precipitaciones para dos días de esta semana

27 oct. 2025 - 10:26 hrs.

¿Qué pasó?

A pesar de que no se registraron precipitaciones la semana pasada en Santiago, en los próximos días podría volver la lluvia a la Región Metropolitana. Así lo adelantó el Instituto Meteorológico de Noruega, que pronostica la probabilidad de dos jornadas con gotas en la capital.



¿Cuándo podrían caer precipitaciones en Santiago?

De acuerdo al prestigioso centro meteorológico internacional, el martes 28 de octubre existe una mínima posibilidad de precipitaciones en Santiago, donde podrían caer 0,1 milímetros de agua.

A pesar de que se espera una jornada soleada y con una máxima de 27°C, en la madrugada podrían caer algunas gotas, aunque serían casi imperceptibles.

En tanto, el viernes 31 de octubre —feriado por el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, mismo día en que se celebra Halloween— se esperan precipitaciones durante la tarde.

En detalle, caería un total de 1,1 milímetros, principalmente entre las 15:00 y las 21:00 horas, pero también se podrían extender durante la noche y madrugada de sábado.

Revisa el pronóstico para Santiago

De acuerdo a lo informado por el centro noruego, el pronóstico del tiempo para Santiago esta semana es el siguiente:

Lunes 27 de octubre: Mínima de 16°C y máxima de 24°C. Nublado.

Mínima de 16°C y máxima de 24°C. Nublado. Martes 28 de octubre: Mínima de 14°C y máxima de 27°C. Soleado.

Mínima de 14°C y máxima de 27°C. Soleado. Miércoles 29 de octubre: Mínima de 15°C y máxima de 27°C. Soleado en la mañana y nubosidad parcial en la tarde.

Mínima de 15°C y máxima de 27°C. Soleado en la mañana y nubosidad parcial en la tarde. Jueves 30 de octubre: Mínima de 14°C y máxima de 29°C. Soleado.

Mínima de 14°C y máxima de 29°C. Soleado. Viernes 31 de octubre: Mínima de 10°C y máxima de 21°C. Soleado en la mañana y probabilidad de precipitaciones en la tarde.

