"Un evento catastrófico": Huracán Melissa alcanza categoría 5 y pone en máxima alerta al Caribe

27 oct. 2025 - 07:17 hrs.

¿Qué pasó?

El huracán Melissa alcanzó este lunes la categoría máxima, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que advirtió de posibles "inundaciones catastróficas" en Jamaica, incluso antes de la llegada de la tormenta al país caribeño.

"Melissa es ahora un huracán de categoría 5", escribió el organismo en su último aviso. "Los vientos destructivos, las marejadas ciclónicas y las inundaciones catastróficas empeorarán en Jamaica a lo largo del día y durante la noche".

Cuatro personas murieron esta semana en Haití y República Dominicana por las intensas lluvias y deslizamientos de tierra provocados por el huracán.

"Necesitan estar listos para resistir esto durante varios días"

Melissa avanza a tan solo siete kilómetros por hora, una velocidad que preocupa a los meteorólogos porque podría provocar lluvias torrenciales sobre los países por los que pasa durante mucho más tiempo que una tormenta que se mueve más rápido.

Los meteorólogos pronostican hasta un metro de lluvia en zonas de Jamaica, Haití y República Dominicana. "Este potencial de lluvia extrema, debido al movimiento lento, va a crear un evento catastrófico en Jamaica", dijo el subdirector del NHC, Jamie Rhome, en una conferencia web.

"Necesitan estar listos para resistir esto durante varios días", advirtió Rhome. "Las condiciones se deteriorarán muy, muy rápidamente en las próximas horas. No salgan después del anochecer", urgió.