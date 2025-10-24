Mujer tomó sorprendente decisión siguiendo los consejos de la IA: Dejó todo y partió a vivir a Francia

24 oct. 2025 - 17:47 hrs.

En poco tiempo, la inteligencia artificial ha cobrado gran importancia en el día a día de millones de personas en todo el planeta, sin embargo, lo que hizo Julie Neis sorprendió a todos. La mujer se mudó de país solo siguiendo los consejos de ChatGPT.

Rehizo su vida con ChatGPT

Originaria de Michigan y criada en Texas, Estados Unidos, la mujer tenía un excelente trabajo, un gran salario y muchos viajes, pero también sufría un "enorme agotamiento", según contó a CNN Travel.

"Creo que mi sistema nervioso simplemente se quemó", explicó. Empezó a sufrir ataques de ansiedad y dolor de espalda, por lo que un cambio de rumbo en su vida se hacía urgente.

Decidió dejar su trabajo y vida en EEUU para irse a vivir a Francia, país en el que ya había vivido entre 2004 y 2009. Sin embargo, al llegar a París su decepción fue grande: era una ciudad grande y sobre estimulada que no le aportaba la tranquilidad que requería.

Sin un rumbo fijo, le preguntó a ChatGPT a dónde podía irse a vivir, no sin antes contarle toda su historia, sus valores y una lista de deseos que incluía un ritmo de vida más tranquilo, buen clima, mercados y una comunidad internacional.

¿Qué le dijo ChatGPT?

La IA le sugirió dos ciudades, Sarlat-la-Canéda, en el suroeste de Francia, y Uzès, en el sur del país. Aún indecisa, le pidió a ChatGPT que eligiera una.

La ciudad escogida fue Uzès. Así, dejó su trabajo, vendió su auto y llegó con apenas dos maletas y una bolsa de viaje.

Hoy ya instalada, asegura que la IA "eligió bien". Arrienda un departamento con vista a una torre medieval y formó una comunidad en la que se comenzó a juntar con extranjeros que la superaban ampliamente en edad. Su trabajo ya no es lo más importante y ahora se siente feliz y tranquila.

"Sé que parece una locura dejar que la IA decida sobre tu vida, pero me aliviaba del agobio que sentía, y podía ser una aventura. Me siento completamente yo misma de nuevo. No puedo expresar el alivio que siento... Porque llegué a un punto en el que pensé que nunca volvería a sentirme normal. Siento que este pequeño pueblo es el lugar donde debo estar", concluyó.