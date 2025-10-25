"Desde el día martes inicia un ciclo...": El anuncio de Jaime Leyton sobre el fenómeno que afectará a Santiago la próxima semana

25 oct. 2025 - 13:21 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, anunció este sábado una posible ola de calor para la próxima semana en la zona central, detallando que en la ciudad de Santiago se esperan hasta 31°C en al menos dos días consecutivos.

"Podría desarrollarse una ola de calor"

De entrada, el profesional anunció que "desde el día martes inicia un ciclo de altas temperaturas que va a durar al menos cinco días, dentro de los cuales podría desarrollarse en el día 3, 4 y 5 una ola de calor".

Se espera que los termómetros en la capital se eleven hasta los 28°C el día martes, registrándose así las cinco jornadas con "altas temperaturas que culminan el próximo sábado con 30°C".

Sin embargo, Don Jaime advirtió que antes se pasará "por un jueves y un viernes en torno a los 30°C o 31°C", cambiando "notoriamente" el panorama hacia el domingo 2 de noviembre, cuando las temperaturas en la Región Metropolitana caigan hasta los 23°C.

Así entonces, Leyton anunció que el fin de semana largo de Halloween "va a estar caluroso", reiterando la "ola de calor desde el día miércoles hasta el día viernes".

"Estamos con estos cambios importantes en el tiempo (...) seguimos con tiempo primaveral, con cambios rápidos en el tiempo", dijo finalmente ante la inestabilidad que ha sido la característica de esta primavera 2025.

