Investigan muerte de mujer en el centro de Santiago: Habría caído desde un edificio
¿Qué pasó?
Las autoridades se encuentran investigando el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en el centro de Santiago, en la Región Metropolitana.
Según información preliminar, el cadáver fue encontrado durante la madrugada de este lunes en calle San Martín, entre la Alameda y calle Moneda.
Una de las hipótesis que se barajan hasta el momento es que la mujer habría caído desde un edificio de departamentos.
Investigan si terceros participaron en la muerte de la mujer
Detectives de la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentran realizando pericias en el lugar.
El objetivo es determinar si hubo participación de terceras personas en el deceso y aclarar si se trata de un eventual homicidio o femicidio.

