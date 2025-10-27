Hombre permanece grave tras ser atacado a balazos en La Pintana: Recibió disparo en su cabeza

27 oct. 2025 - 05:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre permanece hospitalizado y en estado grave luego de ser herido en medio de una balacera registrada en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana, durante la madrugada de este lunes 27 de octubre.

De acuerdo a información preliminar, existe además otra persona herida en el mismo contexto -identificada como una mujer- la cual hasta esta mañana no ha podido ser ubicada por las policías.

Los hechos habrían ocurrido cerca de las 01:50 horas de este lunes a la altura de calle Ciudad de México, donde un vehículo Kia Sorento de color blanco fue atacado a disparos desde un segundo automóvil, cuyo número de ocupantes aún no ha sido determinado.

Desde el Equipo Contra Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) detallaron que se encontró un total de al menos 50 evidencias balísticas en el lugar de los hechos, mientras que siete de los disparos habrían alcanzado al vehículo que conducía la víctima.

A raíz del ataque, el conductor perdió el control del automóvil y chocó contra un poste de alumbrado eléctrico. Una vez en el Hospital Padre Hurtado, se constató que uno de los impactos de bala llegó a su cabeza.

En el sitio del suceso se encontró un arma de fuego que habría sido utilizada por los atacantes, la cual fue incautada para su peritaje. Mientras, las policías permanecen levantando las diligencias para esclarecer la dinámica del hecho y dar con el paradero de la segunda persona herida.

