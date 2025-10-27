Encuentran cadáver herido de bala en bypass de la ruta 150

27 oct. 2025 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía De Investigaciones (PDI) informó sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre adulto, aún sin identificar, en la ruta 150, a la altura del bypass que une las comunas de Penco y Tomé, en la región de Biobío.

El Ministerio Público instruyó el trabajo de la Brigada de Homicidios de la PDI en colaboración con el Laboratorio de Criminalística Regional para llevar adelante las diligencias y esclarecer tanto la dinámica del crimen como identidad de la víctima.

De acuerdo a información recogida por Soy Chile, el cadáver fue hallado durante la madrugada del pasado jueves 23 de octubre y su primera revisión evidenció varias heridas por impacto de bala. No obstante, el Servicio Médico Legal deberá confirmar o descartar que estas le hayan causado la muerte.

El subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Concepción, explicó: "Estamos recopilando el máximo de información a través de cámaras de seguridad que pudiesen tener en este sector (...) Este es un sitio del suceso complicado, no sabemos si fue en este lugar o no (el homicidio), es por ello que estamos realizando el trabajo con las demás instituciones".

En esa misma línea, respecto a las primeras diligencias realizadas por los equipos de investigación, el policía agregó que "no tenemos evidencia balística en este sector, se nos complica por lo mismo saber si es que ocurrió o no en este lugar".

De tal forma, los equipos no descartan la vinculación de este hallazgo con otro de los casos investigados a la espera de verificar la identidad del cuerpo.

