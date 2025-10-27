Muere hombre tras ser baleado por atacar a piedrazos auto de la PDI en Santiago

27 oct. 2025 - 07:48 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre murió tras ser baleado durante la madrugada de este lunes, luego de atacar un vehículo de la Policía de Investigaciones (PDI) en la comuna de Santiago, Región Metropolitana.

Según información preliminar, la situación se produjo en calle Marcoleta, cerca de la intersección con San Isidro.

Por razones que se investigan, el involucrado habría lanzado piedras contra el automóvil de la PDI, dañando las ventanas.

Detectives le dispararon por atacar el auto institucional

En respuesta, los detectives que se encontraban al interior del vehículo dispararon en su contra, hiriéndolo de gravedad.

El fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Centro Norte, detalló que "ante este peligro, porque los empieza a amenazar y les señala que los iba a matar, el conductor intenta abrir la puerta del auto, no lo logra, y al ver comprometida su integridad física y sin saber con qué elemento los estaba amenazando, es que extrae su arma de servicio y dispara en tres oportunidades".

Los funcionarios de la policía civil trasladaron al lesionado hasta la ex Posta Central en riesgo vital, centro asistencial donde pasadas las 8:00 horas se constató su fallecimiento.

Actualmente, personal de Labocar y OS9 de Carabineros se encuentra realizando las primeras pericias para esclarecer el caso.