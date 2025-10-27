Por más de 7 horas: Enel anuncia cortes de luz para este lunes 27 de octubre
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
Enel anunció una serie de cortes de luz en sectores acotados de cinco comunas de la Región Metropolitana durante este lunes 27 de octubre. La medida, que responde a trabajos en el tendido eléctrico, está prevista para extenderse entre 3 y 8 horas en algunos casos.
Los detalles de estos cortes están disponibles a través del sitio web de Enel, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.
¿Dónde se cortará la luz este lunes?
Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.Ir a la siguiente nota
Estación Central: Desde las 15:00 hasta las 18:00 horas.
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
Cerrillos: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
San Joaquín: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Peñalolén: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.
Leer más de
Notas relacionadas
- Enel confirma corte de luz para dos comunas de la RM este domingo: Revisa los sectores afectados y la duración de los trabajos
- Corte de luz afectará a 8 comunas de la RM este sábado 25 de octubre: Revisa los sectores sin suministro y cuánto durará
- Por más de 6 horas: Enel anuncia cortes de luz para este viernes 24 de octubre