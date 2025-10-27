Por más de 7 horas: Enel anuncia cortes de luz para este lunes 27 de octubre

27 oct. 2025 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel anunció una serie de cortes de luz en sectores acotados de cinco comunas de la Región Metropolitana durante este lunes 27 de octubre. La medida, que responde a trabajos en el tendido eléctrico, está prevista para extenderse entre 3 y 8 horas en algunos casos.

Los detalles de estos cortes están disponibles a través del sitio web de Enel, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.

¿Dónde se cortará la luz este lunes?

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Estación Central: Desde las 15:00 hasta las 18:00 horas.

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Cerrillos: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

San Joaquín: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Peñalolén: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

