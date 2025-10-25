Corte de luz afectará a 8 comunas de la RM este sábado 25 de octubre: Revisa los sectores sin suministro y cuánto durará
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este sábado 25 de octubre en la Región Metropolitana.
La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en ocho comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta seis horas.
¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este sábado 25 de octubre?
En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Conchalí, Las Condes, Ñuñoa, La Reina, Santiago, Peñalolén, San Miguel y Maipú.
Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que será por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.
Corte de luz en Conchalí
Corte de luz en Las Condes
Corte de luz en Ñuñoa
Corte de luz en La Reina
Corte de luz en Santiago
Corte de luz en Peñalolén
Corte de luz en San Miguel
Corte de luz en Maipú
Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de, "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".
Además, aclaran que los cortes, "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".