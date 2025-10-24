Por más de 6 horas: Enel anuncia cortes de luz para este viernes 24 de octubre

24 oct. 2025 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

Enel anunció una serie de cortes de luz en sectores acotados de cinco comunas de la Región Metropolitana durante este viernes 24 de octubre. La medida, que responde a trabajos en el tendido eléctrico, está prevista para extenderse por hasta siete horas en algunos casos.

Los detalles de estos cortes están disponibles a través del sitio web de Enel, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.

¿Dónde se cortará la luz este viernes?

La Florida: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Peñalolén: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

La Granja: Desde las 10:30 hasta las 17:00 horas.

Ñuñoa: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

