"Que se pudran en la cárcel": Mamá de Krishna Aguilera pide justicia tras el hallazgo de su hija

27 oct. 2025 - 11:09 hrs.

¿Qué pasó?

La mamá de Krishna Aguilera, joven madre de 19 años que fue encontrada sin vida el domingo tras haber desaparecido el 4 de octubre, habló con Mucho Gusto sobre el hallazgo de su hija y comentó lo que esperan como familia a partir de ahora.

Paula Yañez agradeció la labor policial en el hallazgo de su hija, reconoció sentir algo más de alivio y manifestó que espera el mayor rigor de la ley para los responsables.

"Que se pudran en la cárcel"

A pesar de confirmarse el asesinato de Krishna, cuyo cuerpo fue enterrado en un cerro de Calera de Tango, su madre dijo sentirse tranquila, pues lo que esperaban como familia era encontrar a su hija.

"Es un alivio enorme haber encontrado a mi hija, les doy gracias a todos por el apoyo. Ella va a tener su descanso como se merece, agradezco que ya la tenemos", señaló.

Sobre los seis detenidos por este crimen, que incluyen al narcotraficante Juan Beltrán, pidió que "la gente que está presa pague lo que tiene que pagar nomás. Gracias a Dios se está haciendo justicia, se va a hacer justicia. Tienen que pagar, lo único que queremos es que queden ahí (en prisión), que se pudran en la cárcel".

Paula reconoció que "nunca pensamos esto, nunca lo imaginamos. Ella recién con 19 años, tenía toda una vida por delante".

Para cerrar, la mujer comentó que su hija mayor, Cristal, tiene miedo tras haber desenmascarado a los asesinos de su hermana y pretende cambiarse de comuna, "pero yo francamente no tengo miedo, yo nunca vi a Beltrán, ni tuve contacto con esa gente".