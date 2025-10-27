"Tenía un listado de personas a quien él iba a ejecutar": Abogado de familia de Krishna revela supuesto modus operandi de Beltrán

27 oct. 2025 - 13:50 hrs.

¿Qué pasó?

El abogado de la familia de Krishna Aguilera, joven madre de 19 años que el domingo fue encontrada sin vida en Calera de Tango tras permanecer desaparecida desde el 4 de octubre, reveló que el principal sospechoso del crimen tenía una lista de personas por asesinar.

En conversación con Mucho Gusto, Pedro Díaz entregó nuevos antecedentes del crimen, en especial de Juan Beltrán, líder narco que se mantiene en prisión preventiva y que habría intentado vengarse de Krishna.

"Tenía un listado de personas a quien él iba a ejecutar"

El abogado explicó que el motivo del crimen "pronto se va a saber, pero hay una línea bastante clara de la PDI (...). Es un crimen planificado y todas aquellas personas que están privadas de libertad tienen alguna participación como autor o coautor".

"El modus operandi que tiene Beltrán es captar jóvenes en situación de calle o vulnerables. Jóvenes, es decir, menores de edad, 15 años... Dentro de ese círculo, hubo un momento en que estuvo Krishna con él, y luego se sale del grupo", explicó.

A causa de ello, "eso generó que el sujeto tuviera un listado de personas a quien él iba a ejecutar, personas que habían participado con él en sus negocios. Todas mujeres y menores de edad", reveló el abogado, dando a entender que Beltrán tenía una suerte de "lista negra" de personas que consideraba que lo habrían traicionado o abandonado.

Respecto a las personas de este listado, Díaz aclaró que una de ellas está viva, "no sabemos de la otra persona porque evidentemente están escondidas".

Finalmente, el abogado comentó que si la Fiscalía hubiera escuchado las teorías de Cristal Aguilera, hermana de la víctima, seguramente "hubieran encontrado el cuerpo mucho antes. Ella desde un principio dijo que Beltrán estaba involucrado".