Funcionaria de Carabineros es atropellada durante control vehicular en Renca

27 oct. 2025 - 13:37 hrs.

¿Qué pasó?

Una funcionaria de Carabineros fue atropellada en la tarde de este lunes, durante un operativo realizado en la comuna de Renca, en la Región Metropolitana.

Según información preliminar, la situación se produjo cuando efectivos policiales llevaban a cabo controles vehiculares en la calle Germán Tenderini.

Carabinera atropellada

En el contexto del control, personal de Carabineros trató de fiscalizar un automóvil con un ocupante que había sido identificado como presunto autor de un robo.

Sin embargo, al intentar el control, el conductor embistió a una sargento de la Subcomisaría Lo Velásquez, pasando a llevar además a otro funcionario.

¿Cuál es el estado de salud de la carabinera?

De acuerdo con Carabineros, la uniformada sufrió diversas contusiones, pero se encuentra fuera de riesgo vital.

Hasta el momento hay dos personas detenidas en el marco del procedimiento, y el vehículo involucrado fue encontrado en el sector de Lo Boza, también en Renca.