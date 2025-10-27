Clausuran 6 locales en Providencia que se dedicaban al comercio sexual: Ocupaban otro giro de actividades como fachada

27 oct. 2025 - 15:58 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, la Municipalidad de Providencia, en conjunto con Carabineros, clausuraronseis locales comerciales que se dedicaban a ofrecer servicios de prostitución y que operaban en calles reconocidas de la comuna, como Antonio Bellet, Eliodoro Yáñez y Joaquín Díaz Garcés, entre otras.

¿Por qué clausuraron 6 locales en Providencia?

Desde el municipio señalaron que los recintos no fueron clausurados por dedicarse a la prostitución, sino porque el giro de actividades que decían tener no estaba siendo practicado, lo que servía de "fachada" para ocultar los ilícitos sexuales.

Además, las mujeres que ejercían el comercio sexual se encontraban en situación migratoria irregular, estatus fue aprovechado por los sujetos de los locales clausurados, quienes ofrecían los servicios mediante redes sociales.

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, dijo que "nosotros comenzamos con este plan de fiscalización del comercio sexual que partió con una intervención en el Parque Bustamante, donde ya tenemos 56 cámaras de televigilancia y estamos haciendo patrullajes nocturnos, copamientos, fiscalizaciones reforzadas hasta las 4:00 de la mañana y con ello hemos bajado la presencia de trabajadores sexuales".

Las denuncias de vecinos fueron claves

Por su parte, Carabineros entregó algunos detalles del operativo, donde recalcaron que las denuncias de vecinos fueron claves.

El mayor Cristian Lobovsky, de la 19° Comisaría de Providencia, indicó que "nosotros hemos realizado constantes trabajos mancomunados, hicimos una mesa de trabajo donde recibimos información de las unidades vecinales, de las juntas de vecinos, donde por fuentes abiertas y fuentes cerradas pudimos observar ciertos locales comerciales que estaban ejerciendo supuestamente el comercio sexual".

"La competencia de estas infracciones fue al juzgado de policía local", concluyó la autoridad de Carabineros.

