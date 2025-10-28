"Se vuelve un soplón, eso es pagado con la vida": ¿Qué pasará con el panadero que reveló la ubicación del cuerpo de Krishna?

28 oct. 2025 - 11:46 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes se realiza la audiencia de formalización de cinco de los detenidos por el secuestro y asesinato de Krishna Aguilera, joven madre de 19 años que fue encontrada sin vida el domingo tras haber estado desaparecida desde el 4 de octubre.

Uno de los detenidos corresponde a un hombre de 45 años, de profesión panadero y pastelero, quien reveló la ubicación exacta del cadáver de Krishna, que se encontraba enterrado en un cerro de Calera de Tango, en la Región Metropolitana.

¿Qué pasará con el panadero que reveló la ubicación del cuerpo de Krishna?

Carlos Collao, comisario en retiro de la PDI, sostuvo en Mucho Gusto que el fiscal Marcos Pastén no quiere que el pandero obtenga beneficios: "A pesar de que este sujeto dijo exactamente dónde estaba el cuerpo de Krishna, el fiscal no lo quiere hacer pasar como una ayuda a la investigación", pues ya estaban buscando muy cerca del sitio del suceso.

De todas formas, Collao advirtió de la posibilidad de que este hombre pueda ser agredido en prisión, ya que "rompió el pacto de silencio y el círculo de hierro de Juan Beltrán", quien es sindicado como el autor intelectual del crimen, además de ser un conocido líder narco de San Bernardo.

"Personas como Beltrán tienen redes afuera y al interior de la cárcel, por lo tanto, van a tener que poner especial atención en el panadero, porque apenas esté dentro de la población penal, no va a faltar aquel que quiera hacerle daño e incluso quitarle la vida. Él rompe un pacto de silencio, se vuelve un 'soplón'. Eso es pagado con la vida", señaló Collao. Por lo mismo, opinó que debiese ser aislado de la población penal.

De momento se desconoce la participación de este sujeto en el crimen de Krishna, aunque se sabe que trabajaba para Beltrán, principalmente en labores de albañilería.