Hermana de Krishna denuncia amenazas y autos siguiéndola tras acusar a banda de Juan Beltrán
¿Qué pasó?
La hermana de Krishna Aguilera, joven madre de 19 años que fue encontrada sin vida el pasado domingo tras haber permanecido desaparecida desde el 4 de octubre, denunció que ha recibido amenazas tras acusar directamente a un narcotraficante como el responsable del crimen.
En la previa de la audiencia de formalización en contra de cinco de los detenidos por el caso, Cristal Aguilera aseguró que ha recibido amenazas y que incluso la han seguido tras destapar el modus operandi de la banda liderada por Juan Beltrán, narco detenido como el principal sospechoso del crimen.
Se cambió de casa y hubo autos siguiéndola
Cristal comentó que ha habido "autos siguiéndome" y reconoció que "tuve que irme de mi casa y de la comuna de San Bernardo" por peligro a su seguridad.
La joven no detalló si interpuso una denuncia o si ha recibido mensajes en redes sociales, pero exigió mayor presencia policial para resguardarla a ella y a su familia.
"Ahora, Carabineros está afuera de la casa donde voy a velar a mi hermana. Anteriormente, han dicho que están dándose vueltas, pero yo no he visto nunca a nadie", acusó.
