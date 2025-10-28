Joven de 26 años lleva más de 3 días desaparecida: Iba a un evento de barristas en La Pintana y se le perdió el rastro

28 oct. 2025 - 16:23 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado sábado desapareció Valentina Fernanda Alarcón Molina, joven de 26 años cuyo rastro se perdió tras presuntamente asistir a un evento de barristas en la población Santo Tomás de La Pintana, en la Región Metropolitana.

De inmediato, su familia comenzó una intensa búsqueda para dar con su paradero y ya realizó la denuncia por presunta desgracia. Por ahora, se desconoce su posible paradero.

Habría ido a un evento de barristas de la U

Fabián Alarcón, hermano de Valentina, conversó en exclusiva con Meganoticias.cl y relató que la joven fue vista por última vez saliendo de su condominio en Puente Alto el sábado 25 de octubre a las 19:03 horas.

Una cámara de seguridad la captó saliendo sola, "no sabemos a dónde se dirigía o si se juntaría con alguien", contó Fabián.

Una amiga de Valentina le comentó que ella quería ir a un "evento que se hizo en honor al aniversario de unos barristas del club de la Universidad de Chile", equipo del que es hincha. No obstante, no existen registros ni testigos que afirmen que Valentina llegó hasta ese lugar.

Fabián explicó que "la última ubicación que hemos sabido donde estuvo fue en la población Santo Tomás, en La Pintana. Fue a un evento que se realizó allá o eso me han dicho. Su celular dejó de estar conectado el día domingo en la madrugada".

"Alguien debe saber algo más"

El hermano de Valentina comentó que "todas estas pistas las he encontrado yo por mis redes sociales. Por eso, queremos que exista información, alguien debe saber algo más. Estamos a medias intentando recrear lo que hizo ella o dónde puede estar".

"No tenemos ni una idea de lo que pasó. Solo sabemos que está desaparecida, su celular solo está apagado y no tenemos cómo contactarla o saber dónde está ahora", añadió.

La información divulgada por la familia da cuenta de que Valentina vestía la noche de su desaparición una polera rosada, polerón negro sin mangas, jeans negros, zapatillas negras con detalles blancos.

Además, tiene dos cicatrices, una en el pómulo izquierdo y otra de una quemadura en el hombro izquierdo. No tiene tatuajes, aros o anillos. Es de tez blanca, ojos verdes, pelo castaño oscuro y mide 1,58 metros.