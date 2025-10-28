PDI dispara contra auto que intentó atropellar a funcionaria en Av. Matta: Uno de los ocupantes resultó herido

28 oct. 2025 - 18:27 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este martes, un vehículo intentó atropellar a una funcionaria de la Policía de Investigaciones (PDI), con el objetivo de escapar de una fiscalización en la comuna de Santiago, Región Metropolitana.

Debido a lo ocurrido, los efectivos debieron hacer uso de su arma de fuego, mientras que el automóvil que pretendía huir impactó con otro vehículo.

¿Qué se sabe del procedimiento?

La situación ocurrió en el marco de una investigación de la Brigada de Investigación Criminal de La Cisterna, por compra y venta de droga.

La PDI se encontraba efectuando diligencias a raíz de dicha indagación cuando se encontraron con un vehículo de color blanco en el sector de San Diego con Avenida Matta, en el cual se transportaban tres personas.

Al momento de acercarse para realizar la fiscalización, los sujetos intentan atropellar a una funcionaria, por lo que la policía hizo uso de su arma de fuego.

Colisión del vehículo

En circunstancias que aún no han sido especificadas, el automóvil que intentaba escapar colisionó con otro vehículo, tras lo cual se logró detener a dos personas, una de las cuales está herida a bala. Cabe señalar que ningún funcionario resultó lesionado.

Debido al procedimiento, se implementó una restricción de pistas en San Diego al norte, cerca de Avenida Matta, generando alta congestión vehicular.