Detienen en Perú a integrante del Tren de Aragua buscada por secuestro del exalcalde Montoya

28 oct. 2025 - 19:13 hrs.

¿Qué pasó?

La policía de Perú capturó a una ciudadana venezolana integrante del Tren de Aragua que participó en el secuestro de Gonzalo Montoya, exalcalde de Macul, quien fue abordado y retenido a fines de junio.

Esta nueva captura se suma a las otras cuatro realizadas a miembros de "Los Mapaches", facción del Tren de Aragua.

¿Qué se sabe de la nueva detenida por el secuestro del exalcalde Montoya?

Daybelis Joselin Puerta, de 22 años, fue detenida cuando caminaba por una calle del distrito de Lince, en Lima, con un grupo de mujeres. No opuso resistencia.

"Cuenta con orden de captura internacional de Chile por haber participado en el secuestro de un exalcalde de una localidad de Macul en Santiago de Chile", dijo el general Manuel Lozada, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

¿Qué pasará con la nueva detenida?

Según la policía, Puerta huyó a Perú luego del secuestro de Montoya, ocurrido entre el 26 y el 29 de junio. Los secuestradores pedían 50.000 dólares por liberarlo.

Ella permanecerá detenida en Lima hasta que sea entregada a las autoridades chilenas.

