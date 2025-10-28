Hombre es baleado en sector de canchas de fútbol en Buin

28 oct. 2025 - 22:28 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía ECOH se encuentra investigando un homicidio frustrado en la comuna de Buin, Región Metropolitana, donde un hombre chileno adulto fue baleado en ambas piernas en un sector despoblado, junto a unas canchas de fútbol.

La víctima, de 41 años, fue trasladada al Hospital El Pino, donde se encuentra fuera de riesgo vital.

Investigación en curso

El fiscal de la ECOH, Milibor Bugueño, explicó: “Se hace una comunicación con la Fiscalía ECOH por un homicidio frustrado ocurrido acá en la comuna de Buin”. El persecutor detalló que los primeros antecedentes indican que “es una víctima de 41 años, que sufrió disparos en un sector cercano a estas canchas de fútbol”.

“Se empezaron a hacer las primeras diligencias, entre las cuales justamente es tratar de concurrir hacia el hospital donde está la víctima, ver el dato de atención de urgencia, ver el estado de salud en que se encuentra, ver si puede prestar declaración. Y acá en el sitio del suceso lo que se está recabando justamente son distintos medios de prueba, como distintas vainillas que se han levantado, restos de sangre, que nos pueden dar justamente la dinámica de los hechos y cómo acontecieron”, agregó.

Posibles rencillas previas

Según la información preliminar, el hecho podría estar relacionado con conflictos anteriores. “Dentro de los antecedentes que manejamos es que podrían haber rencillas previas y que justamente pudo haber incidido en este hecho”, precisó el fiscal.

Sobre la dinámica del hecho, Bugueño agregó que “hay una versión preliminar que se da, que justamente esta víctima pudo haber estado dentro de un vehículo, haber bajado, sale corriendo y le hacen algunos disparos mientras estaba huyendo del lugar. Sin embargo, estamos acá en el sitio del suceso para corroborar o no esa versión de los hechos”.

Estado de la víctima y avances del caso

La víctima fue intervenida quirúrgicamente y permanece hospitalizada en recuperación.

El fiscal indicó que “la víctima tiene algunos antecedentes antiguos de tipo policial. Sin embargo, no tenía causas vigentes”. Hasta el momento, no hay personas detenidas por el ataque.