Fatal accidente en Quilicura: Un motociclista pierde la vida y otro se da a la fuga tras colisión

29 oct. 2025 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 26 años de edad falleció durante la madrugada de este miércoles tras protagonizar un accidente en motocicleta a la altura del kilómetro 1400 de la Ruta 5 Norte, en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana.

El teniente Camilo Pavéz Retamal, oficial de la 30ª Comisaría de Ronda Norte de Carabineros, precisó el hecho ocurrió alrededor de las 2:15 horas, cuando Carabineros divisó a un sujeto tendido en la vía pública.

De acuerdo con los primeros antecedentes, testigos señalaron que el hombre habría colisionado con otra motocicleta. La Fiscalía Local Centro Norte instruyó la concurrencia de personal del SIP y del SIAT para realizar las diligencias correspondientes en el lugar.

"El día de hoy, a eso de las 2:15 horas aproximadamente, y gracias a la presencia activa de Carabineros en la población, se logró divisar en la Ruta 5 Norte a un sujeto tendido en la vía pública, el cual posteriormente fue trasladado al SAPU Rodrigo Rojas de Negri, lugar en donde falleció", informó la autoridad policial.

Respecto de una segunda persona involucrada, el oficial indicó que se están realizando las gestiones para ubicarla, ya que se habría dado a la fuga. "Estamos realizando las diligencias correspondientes para dar con su paradero, ya que se dio a la fuga del lugar", señaló.

Carabineros añadió que personal civil de la comuna de Quilicura trabaja en el sitio junto a las unidades especializadas para esclarecer las circunstancias del accidente.

