Falsa denuncia de abuso y "rito" para obtener su huella dactilar: Detienen a mujer tras elaborado plan para robar auto a su amigo

29 oct. 2025 - 10:25 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer de 47 años fue detenida en la ciudad de Temuco, en la región de La Araucanía, tras protagonizar un confuso incidente con un amigo. La imputada hizo una falsa denuncia de abuso sexual e intentó engañar a la víctima para robarle su vehículo con un supuesto rito.

Falsa denuncia y un supuesto rito para obtener su huella dactilar

Según publicó RadioTemuco.com, los hechos ocurrieron el martes luego de que la mujer acudiera a un cuartel de la Policía de Investigaciones para denunciar que había sido víctima de abuso sexual por parte de un hombre de 61 años. Supuestamente, el sujeto la había retenido en su domicilio durante toda la noche, en donde ocurrieron los delitos sexuales.

De inmediato, los detectives acudieron hasta la casa del hombre, quien se mostró visiblemente sorprendido con la denuncia. Contó que efectivamente habían compartido en su departamento con la mujer para conversar por un vehículo que ella le quería comprar, transacción que no se concretó.

En ese contexto, el sujeto comentó que la denunciante le pidió que pusiera sus huellas dactilares en un huellero con la excusa de un supuesto ritual, a lo que él accedió sin sospechar nada.

El hombre también sostuvo que no mantuvieron relaciones sexuales esa noche y, de paso, reveló que al despertar ese día, notó que le habían robado su automóvil, las llaves de su departamento, su carnet y una tarjeta bancaria.

Mujer confesó el engaño

Ante la incongruencia de ambas versiones, la PDI interrogó nuevamente a la mujer, quien confesó que había inventado la denuncia de abuso sexual para quedarse con el auto de su amigo.

Para ello, le inventó el ritual para obtener su huella dactilar en lo que realmente era un supuesto contrato de compraventa, aunque admitió que nunca hubo un pago de por medio.

En consecuencia, el caso dio un vuelco y la mujer fue detenida por los delitos de obstrucción a la investigación, hurto y falsificación de instrumento privado.