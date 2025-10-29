Autor material del asesinato de Krishna estaría prófugo: ¿Quiénes son las personas que busca la Fiscalía?

29 oct. 2025 - 13:20 hrs.

¿Qué pasó?

Seis personas han sido imputadas hasta ahora por el secuestro y asesinato de Krishna Aguilera, joven madre de 19 años que desapareció el 4 de octubre y que fue encontrada sin vida el pasado domingo enterrada en Calera de Tango, Región Metropolitana.

Entre los involucrados, cuatro están en prisión preventiva, incluyendo a Juan Beltrán, líder narco y presunto autor intelectual. También, una adolescente quedó en internación provisoria y otro adulto quedó en libertad, pero apercibido. Sin embargo, aún falta capturar a quien sería el autor material del crimen y a otros dos sujetos más.

¿Quién son las personas que resta por detener?

Cristal, hermana de Krishna, aseguró que todavía falta detener a otros tres sujetos que estarían involucrados en el crimen y que serían "soldados" de Juan Beltrán.

Entre ellos figura un hombre sindicado como el autor material del asesinato de Krishna, cuya identidad y paradero no ha sido revelado por el Ministerio Público, que mantiene la investigación como secreta.

"Él es el que mató a mi hija por encargo de Juan Beltrán"

En la misma línea, Leonardo Aguilera, padre de Krishna, comentó en Mucho Gusto que una de las personas que resta por detener "es el que mató a mi hija por encargo de Juan Beltrán, que es el jefe de los solados".

Sin embargo, explicó que no conocía a esta persona ni a nadie del círculo de Beltrán, aunque su hija, Cristal, es la que tendría toda la información del asesino.

Por último, exigió que se aplique la mayor rigurosidad de la ley para todos los involucrados en el crimen: "Los que están presos, que se queden ahí, con cadena perpetua", cerró.