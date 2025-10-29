"Si me pasa algo, voy a morir tranquila": Hermana de Krishna Aguilera busca que detenidos por el crimen cumplan cadena perpetua

29 oct. 2025 - 18:02 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este miércoles, el Servicio Médico Legal (SML) hizo entrega del cuerpo de Krishna Aguilera, joven madre de 19 años que desapareció el 4 de octubre y que fue encontrada sin vida el pasado domingo enterrada en Calera de Tango, Región Metropolitana.

El féretro fue trasladado hasta San Bernardo, comuna en la que ya se realiza el velorio y donde la hermana de la joven afirmó que, pese a que ya se cerró un capítulo, seguirá contribuyendo con la investigación para que los involucrados en el crimen paguen con cadena perpetua.

¿Qué dijo la hermana de Krishna Aguilera?

Cristal Aguilera afirmó que "para mí se cierra un capítulo porque al encontrar a mi hermana le puedo dar el descanso que se merece, pero esto sigue, la lucha conmigo sigue, yo voy a seguir trabajando para que las personas que faltan y las que están privadas de libertad no puedan salir nunca más, que tengan cadena perpetua, que es lo que se merecen".

"Yo voy a seguir apoyándolos con la investigación, siempre voy a estar... Van a pasar días, semanas, meses, y yo no voy a descansar hasta que estas personas paguen perpetuo, no voy a descansar", aseguró.

Habría más involucrados en el crimen de Krishna

Cristal aprovechó de volver a insistir que aún faltan personas por ser detenidas por el crimen de su hermana, además de los cinco imputados que fueron formalizados. "Yo siempre he tenido claridad de todas las personas que han estado entrometidas en lo que le sucedió a mi hermana. Siempre he tenido conocimiento".

"La Fiscalía y la PDI están haciendo su trabajo. Le falta poquito para encontrarlos, ellos están trabajando", sostuvo.

Además, confirmó que actualmente su familia se encuentra con resguardo policial. "Mi familia teme, yo no tengo miedo. Mi familia teme, pero yo no les tengo miedo porque si a mí me pasa algo, yo voy a morir tranquila porque luché por mi hermana".

"Sé que mi hermana está orgullosa"

Además, realizó un llamado a las personas que se enfrenten a este tipo de casos. "La gente con el amor a sus familiares tienen que perder el miedo. Es más grande el amor que el miedo. Lamentablemente, estas personas están acostumbradas a que la gente les tenga miedo, por eso quedan en nada, pero si ustedes aman a algún familiar que está perdido, ustedes saben quién fue, aunque la persona sea peligrosa, no tengan miedo".

"Nunca pensé que el caso de mi hermana iba a llegar tan lejos. La verdad que yo golpeé puertas con la desesperación queriendo encontrar a mi hermana, pero ha llegado a mucha gente", expresó. "Sé que mi hermana del cielo está orgullosa".