SML entrega cuerpo de Krishna Aguilera para que la joven sea despedida por su familia y cercanos

29 oct. 2025 - 15:54 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este miércoles, el Servicio Médico Legal (SML) entregó el cuerpo de Krishna Aguilera, joven madre de 19 años que desapareció el 4 de octubre y que fue encontrada sin vida el pasado domingo enterrada en Calera de Tango, Región Metropolitana.

De este modo, el cuerpo de Krishna pudo llegar a sus seres queridos 25 días después de que se perdió el rastro de la joven.

¿Qué se sabe de la entrega del cuerpo de Krishna?

Fue poco antes de las 16:00 horas que el féretro salió de la institución ubicada en la comuna de Independencia, para ser trasladado hasta San Bernardo, donde será velada en la casa de su familia, lugar en el que ella creció.

A través de un comunicado, la familia expresó que "ahora, para nosotros viene un proceso difícil. Llegó la cruda verdad de la despedida. Es por eso que les pedimos, por este medio, que nos otorguen la privacidad y respeto que merece un momento así".

"Fueron muchos días de angustia, y ustedes bien lo saben, pero necesitamos conectar con ella, demostrarle cuánto la amamos y eso debemos hacerlo de forma íntima", agregaron.

El crimen de Krishna Aguilera

Fue el pasado 4 de octubre que la joven desapareció tras encontrarse con Juan Beltrán, conocido en San Bernardo por ser un líder narco, y quien sería el autor intelectual del homicidio.

El 26 de octubre, 22 días después de su desaparición, Krishna fue hallada fallecida y enterrada en la ladera del Cerro Chena, en el camino Catemito que conecta la comuna de San Bernardo con Calera de Tango.

De acuerdo a la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte, el crimen fue premeditado a raíz de una venganza de Beltrán, tras una quitada de droga, por la cual responsabilizó a Aguilera.

"Estamos hablando de una joven de 19 años que se dedicaba a traficar droga en algún momento, precisamente, para Juan Beltrán. Juan Beltrán ocupaba principalmente mujeres jóvenes, y cuando una de ellas se apartó de lo que él estimaba debía ser la conducta delictual que ella debía tener, actuaron con inusitada violencia y con inusitado rigor y crueldad contra esta persona", indicó el fiscal Marcos Pastén.

Actualmente, Beltrán se encuentra en prisión preventiva, al igual que otros tres adultos, mientras que una menor de edad está en internación provisoria.