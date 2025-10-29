Gran incendio forestal afecta al sector de Túnel Lo Prado en Curacaví

29 oct. 2025 - 15:32 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este miércoles, un incendio forestal se originó en los alrededores de la Ruta 68, en el sector de Túnel Lo Prado, movilizando a equipos de emergencia hasta el lugar.

De acuerdo a información preliminar, la zona afectada se trataría de un predio de Carabineros en la comuna de Curacaví, Región Metropolitana.

¿Qué se sabe del incendio?

El fuego afectó a vegetación que se encuentra a un costado de la ruta, generando una gran cantidad de humo que ha sido registrado en diversos registros por automovilistas que pasan en la zona.

Hasta el momento no se han informado las circunstancias en que se originaron las llamas.

Trabajos para controlar el incendio

Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Curacaví se trasladaron hasta el lugar para trabajar en el control del incendio.

Por el momento no se han reportado civiles ni bomberos lesionados a raíz de la emergencia.

Debido a la presencia de humo en la zona, la Seremi de Salud Metropolitana realizó las siguientes recomendaciones: