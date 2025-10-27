Senapred declara Alerta Roja para comuna de la región de Los Lagos debido a un incendio forestal

27 oct. 2025 - 14:37 hrs.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para una comuna de la región de Los Lagos este lunes 27 de octubre debido a un incendio forestal.

¿Dónde hay alerta roja por incendio forestal?

Senapred detalló que la Alerta Roja fue declarada para la comuna de Ancud debido a un incendio que se encuentra en combate y que ha sido denominado Hueihuen.

Actualmente, la superficie afectada asciende a 0,5 hectáreas. Su principal peligrosidad radica en que se desarrolla cercano a sectores poblados.

En el combate de las llamas trabajan Bomberos de Ancud, seis técnicos de Conaf y Carabineros.

"Con esta declaración de Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED). De esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento", detalló el servicio.

