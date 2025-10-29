Ambulante muere apuñalado tras pelear con otro comerciante en el centro de Santiago

29 oct. 2025 - 16:55 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este miércoles, una pelea entre dos comerciantes ambulantes en el centro de Santiago, Región Metropolitana, terminó con uno de ellos fallecido tras ser apuñalado.

La discusión tuvo lugar en las inmediaciones de San Diego con la Alameda, alrededor de las 15:30 horas, según la información policial.

¿Qué se sabe de la riña entre ambulantes?

Según Carabineros, el altercado comenzó a raíz de la instalación del comercio ambulante en el sector señalado, por razones que no han sido precisadas.

Ambos involucrados resultaron con lesiones por arma blanca, por lo que llegaron a la exPosta Central para recibir la atención correspondiente, donde fueron detenidos.

Sin embargo, uno de los lesionados falleció en el recinto asistencial debido a la gravedad de sus heridas.

Personal de Carabineros está realizando las primeras diligencias de manera autónoma, a la espera de las instrucciones de Fiscalía.