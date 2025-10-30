Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio en cancha de fútbol en Nacimiento

30 oct. 2025 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Juzgado de Garantía de Nacimiento, en la región de Biobío, dictó la medida cautelar de prisión preventiva a Luis García Montecinos, imputado por el Ministerio Público como autor del delito consumado de homicidio. La acción fue adoptada durante la audiencia de formalización realizada tras los hechos ocurridos el pasado sábado en la comuna.

La magistrada Magaly Melgarejo Padilla decidió que García Montecinos ingresara a prisión, señalando que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Esta decisión se tomó en el contexto de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos se registraron alrededor de las 14:00 horas del 25 de octubre de 2025, en una cancha de fútbol ubicada en la intersección de la avenida Estadio con el pasaje O’Higgins, durante un encuentro infantil de fútbol amateur.

Según la investigación, el imputado comenzó a insultar a espectadores del encuentro y luego inició una discusión con la víctima, Óscar Manuel Novoa Medina. Durante el altercado, el imputado utilizó un arma cortante.

Pese a la intervención de un hijo de la víctima, que intentó retener al agresor, este le propinó una puñalada en el cuello. La lesión provocó la muerte inmediata de Novoa Medina, quien sufrió un shock hemorrágico por herida cortopunzante cervical.

El Juzgado de Garantía fijó un plazo de investigación de cinco meses para esclarecer completamente los hechos y reunir las pruebas correspondientes.

