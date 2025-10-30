Investigan muerte de hombre que llegó baleado y en bicicleta al Hospital Padre Hurtado: Discusión habría provocado balacera

30 oct. 2025 - 23:50 hrs.

¿Qué pasó?

El Equipo del Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía (ECOH) se encuentra investigando la muerte de un hombre al interior del Hospital Padre Hurtado, hecho que ocurrió en horas de la tarde de este jueves.

La víctima llegó por sus propios medios al recinto de salud a bordo de una bicicleta, pese a haber sido baleado, lo que finalmente le quitó la vida.

Según explicó el fiscal Jorge Cáceres de la Fiscalía ECOH, existen tres sitios del suceso, uno donde habría ocurrido los disparos, a unas seis cuadras del hospital, en la comuna de La Pintana, el segundo frente al establecimiento de salud y finalmente en el Hospital, donde muere la víctima.

¿Qué dijo la Fiscalía?

Si bien se desconocen mayores detalles de la dinámica de los hechos, el Comisario Jimmy Lira, de la Policía de Investigaciones (PDI), señaló que la disputa comenzó porque se "produjo una discusión entre varios sujetos", por lo que se habría producido una cantidad indeterminada de disparos.

La víctima, "tendría familiares en la comuna de La Pintana, él viviría en ese lugar, los hechos también habrían ocurrido en las cercanías de domicilios de parientes de él. Al parecer esta persona se trasladaba en una bicicleta, al menos luego de recibir los disparos, no llega al lugar, sino que queda al frente del hospital y luego es trasladado por terceras personas para que sea atendido por el personal médico", dijo el fiscal Cáceres.

Pese al esfuerzo de los funcionarios de salud, el hombre perdió la vida en el lugar, mientras que se constató que tendría antecedentes penales.