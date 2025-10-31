Detienen a autor de violento robo en San Bernardo que terminó con la muerte de adulta mayor: Mujer sufrió infarto por el asalto

31 oct. 2025 - 03:56 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros logró detener a un hombre que fue sindicado como el autor de un robo al interior de un domicilio en la comuna de San Bernardo, lo que generó la muerte de una adulta mayor.

El hecho ocurrió la madrugada del pasado 19 de septiembre, cuando dos hombres llegaron a bordo de una moto a las afueras de la vivienda de una pareja de adultos mayores de 71 y 72 años para ingresar de manera violenta al inmueble.

Una vez dentro, Carabineros precisó que los delincuentes, "intimidaron e incluso golpearon en el rostro a una de sus víctimas, registraron la casa y cargaron el vehículo de la pareja con las especies sustraídas". Todo esto generó que la mujer mayor se descompensara y falleciera, "producto de un infarto cardiorrespiratorio", explicó el Capitán Nicolás Valenzuela, Departamento OS9 de Carabineros.

Sin embargo, cuando se disponían a huir, una patrulla policial se encontraba realizando patrullajes preventivos en el sector, momentos en que notaron la presencia de los sujetos intentando escapar en el auto sustraído, pero se fugaron a pie al notar la presencia de Carabineros.

"Efectuado el proceso investigativo se logró establecer, mediante evidencia genética y rastros dactilares, la identidad de uno de los presuntos autores del delito, el que posteriormente fue detenido en un delito de similares características en la comuna de Chonchi, el 28 de septiembre y el 28 de octubre se le decretó la medida cautelar de prisión preventiva", dijo el Capitán Valenzuela.