Crimen en San Ramón: Fiscalía confirmó que una persona recibió "diversos impactos balísticos"

31 oct. 2025 - 13:01 hrs.

¿Qué pasó?

Un crimen se produjo esta jornada en la comuna de San Ramón, ya que una persona murió tras recibir “diversos impactos balísticos”.

El fiscal ECOH, Gamal Massú, se refirió al caso en el mismo sitio del suceso.

¿Qué dijo el Fiscal?

“Se trata de un homicidio en la comuna de San Ramón, donde una persona recibe diversos impactos balísticos... La persona fallecida recibió disparos desde el exterior de la vivienda hacia el interior, pero todo se está investigando”, señaló la autoridad.

Enseguida expuso que “la persona que perdió la vida no está vinculada a la propiedad... Sí, fue llevado a un centro asistencial, pero todavía se desconoce si llego muerto a ese lugar”.

Finalmente, el fiscal expuso que la “víctima no tenía antecedentes”, y se investiga un caso similar en la misma vivienda donde se produjeron los hechos.