Balance de Carabineros por fin de semana XL: 5 personas fallecidas y 37 detenidos por conducir bajo efectos de alcohol o drogas

31 oct. 2025 - 14:28 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, Carabineros entregó un primer balance de fiscalización y siniestros viales que se han registrado en las primeras 24 horas de este fin de semana largo, considerando que muchos ciudadanos se han desplazado a otras localidades para disfrutar los días en familia.

Según informó la institución policial, en esta primera jornada se han fiscalizado 12.571 vehículos y practicado 2.874 exámenes de alcoholemia.

¿Qué reportó Carabineros en su primer informe de siniestros?

El teniente coronel Rodrigo Pérez Mujica, de la Prefectura Tránsito y Carreteras, partió diciendo que "para este fin de semana, alrededor de 450 mil vehículos estarían saliendo de la Región Metropolitana, versus 423 mil que harían ingreso".

"En las últimas 24 horas, se han registrado 155 mil vehículos que ya han salido de la Región Metropolitana por las cinco principales rutas, siendo la ruta 5 Sur la que aglomera la mayor cantidad de flujo", agregó la autoridad policial.

Respecto a los decesos por siniestros viales, se han registrado 5 ciudadanos fallecidos en las últimas 24 horas, donde "3 corresponden a personas por atropellos", dijo el teniente Pérez.

Por último, se informó que 38 personas han sido detenidas, debido a la conducción por estado de ebriedad (11), bajo los efectos del alcohol (10), bajo los efectos de drogas (16) y por velocidad temeraria (1).

