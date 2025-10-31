Incautan más de 500 mil cajetillas de cigarros en el norte del país: Avalúo supera los $1.200 millones

31 oct. 2025 - 18:21 hrs.

¿Qué pasó?

Un golpe al contrabando fue encabezado por Carabineros de la Tenencia María Elena, dependiente de la 4ª Comisaría de Tocopilla, quienes incautaron más de 500 mil cajetillas de cigarrillos ilegales durante un patrullaje nocturno en la ruta B-24.

El procedimiento se desarrolló en el marco del despliegue preventivo permanente de la institución, orientado al combate del crimen organizado.

De acuerdo con el reporte policial, el hecho se originó cuando una patrulla que circulaba hacia el oriente detectó un camión con semirremolque escoltado por dos camionetas, el cual circulaba con las luces traseras apagadas y levantando una gran cantidad de polvo, situación que despertó sospechas en los funcionarios.

Avalúo de las cajetillas supera los $1.200 millones

“Ante esta situación, Carabineros intentó fiscalizar al camión utilizando señales luminosas y sonoras, pero el conductor realizó maniobras evasivas y tras un seguimiento controlado de aproximadamente 10 kilómetros, el camión se detuvo y su conductor huye hacia la pampa, sin ser ubicado debido a la oscuridad del sector”, señala el parte oficial.

Al revisar el vehículo, Carabineros constató la presencia de 511.782 cajetillas de cigarrillos de contrabando, con un avalúo superior a los $1.275 millones de pesos.

Desde la institución destacaron que “este procedimiento refleja el trabajo preventivo, profesional y especializado de Carabineros en la detección y combate del contrabando, así como su compromiso permanente con la seguridad y el resguardo de las fronteras y rutas de la región”.

