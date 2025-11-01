Confirman hallazgo de cuerpo en la zona de búsqueda de adolescente que está desaparecido en el río Maipo

01 nov. 2025 - 12:17 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado se confirmó el hallazgo de un cuerpo en la misma zona donde se busca a Adrián Villarroel, adolescente que se encuentra extraviado tras haber sido arrastrado por el caudal del río Maipo el pasado jueves en la comuna de Isla de Maipo de la Región Metropolitana.

Hallan cuerpo en zona de búsqueda de menor desaparecido

El periodista de Meganoticias, Javier Louit, explicó que el cuerpo fue encontrado por uno de los buzos que participa en el operativo de búsqueda, a unos 50 metros del lugar en donde el menor de nacionalidad boliviana se estaba bañando junto a unos amigos.

Personal de Carabineros de la 23° Comisaría de Talagante se traslada a la zona para comprobar si el cuerpo corresponde o no al de Adrián. Además, la familia del menor también se dirige al lugar ante su eventual hallazgo.

El sector donde de se produjo la desaparición no es apto para el baño y cuenta con algunos pozones de unos 6 metros de profundidad, por lo que se ha requerido el despliegue de equipos especializados como sonares y drones para revisar el lecho del río en detalle.

Menor extraviado en el río Maipo

Adrián Villarroel se perdió la tarde del jueves en el sector de La Villita de Isla de Maipo, cuando estuvo "ingresando al caudal del río, el cual no se encuentra apto para el baño", junto a otros tres adolescentes.

Fue en ese contexto cuando de un momento a otro los jóvenes perdieron de vista a Adrián, por lo que la hipótesis con la que se ha desarrollado la investigación es que el adolescente fue arrastrado por el caudal del Maipo.

Todo sobre Accidente